Eccellenze Automotive i protagonisti sul palco della Borsa Italiana | il video completo della serata

Da gazzetta.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 aprile si è svolta una serata presso i locali della Borsa di Milano, dedicata a rappresentanti di aziende del settore automotive. L’evento ha visto protagonisti i vertici e i rappresentanti delle imprese, che si sono confrontati e condivisi esperienze di fronte a un pubblico presente in loco. È stato presentato un video completo dell’evento, che mostra i momenti salienti della serata.

Una serata insieme, nei locali della Borsa di Milano, per fare squadra e migliorarsi. Il 9 aprile 2026 le Eccellenze Italiane dell'Automotive sono state protagoniste dell'evento organizzato da La Gazzetta dello Sport e Gazzetta Motori per celebrare un intero settore, dai costruttori ai componentisti, fino alla vendita e ai servizi. Un elogio alle aziende più virtuose, con un riconoscimento particolare per le  Italian Icons (Pirelli, Ferrari, Stellantis Italia, Lamborghini e Ducati). Presenti in sala (e sul palco) i rappresentanti delle associazioni che danno voce alla filiera industriale, Roberto Vavassori (Anfia), Roberto Pietrantonio (Unrae) e Plinio Vanini (Federauto), insieme all'interlocutore istituzionale per eccellenza, l'Aci, con il presidente Geronimo La Russa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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