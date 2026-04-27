Eccellenze Automotive i protagonisti sul palco della Borsa Italiana | il video completo della serata

Il 9 aprile si è svolta una serata presso i locali della Borsa di Milano, dedicata a rappresentanti di aziende del settore automotive. L’evento ha visto protagonisti i vertici e i rappresentanti delle imprese, che si sono confrontati e condivisi esperienze di fronte a un pubblico presente in loco. È stato presentato un video completo dell’evento, che mostra i momenti salienti della serata.

Una serata insieme, nei locali della Borsa di Milano, per fare squadra e migliorarsi. Il 9 aprile 2026 le Eccellenze Italiane dell'Automotive sono state protagoniste dell'evento organizzato da La Gazzetta dello Sport e Gazzetta Motori per celebrare un intero settore, dai costruttori ai componentisti, fino alla vendita e ai servizi. Un elogio alle aziende più virtuose, con un riconoscimento particolare per le Italian Icons (Pirelli, Ferrari, Stellantis Italia, Lamborghini e Ducati). Presenti in sala (e sul palco) i rappresentanti delle associazioni che danno voce alla filiera industriale, Roberto Vavassori (Anfia), Roberto Pietrantonio (Unrae) e Plinio Vanini (Federauto), insieme all'interlocutore istituzionale per eccellenza, l'Aci, con il presidente Geronimo La Russa.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eccellenze Automotive, i protagonisti sul palco della Borsa Italiana: il video completo della serata Notizie correlate Eccellenze Automotive, le aziende protagoniste di Guida con Noi su La7: il film della serataDal palco di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, a Guida con Noi, il format televisivo di La7 dedicato alle due e quattro ruote. Kid Yugi, la star della music urban italiana sul palco della Fiera della MusicaKid Yugi continuerà a portare live sul palco tutte le sue più grandi hit e i brani contenuti nel nuovo album “Anche gli eroi muoiono", disponibile... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Eccellenze italiane automotive, il motore di idee e imprese: i premi alle aziende più virtuose; TEXA tra le Top 50 eccellenze dell’automotive italiano; Texa tra le eccellenze italiane dell’automotive; TEXA vola tra le Top 50 Eccellenze dell’Automotive. Eccellenze dell'automotive, premiata l’azienda cremonese WonderA Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa di Milano, la cerimonia di premiazione delle 50 Eccellenze Automotive italiane, alla ... cremonaoggi.it Automotive: Gazzetta Motori premia le eccellenze italianeChi produce auto oppure moto ma anche chi noleggia mezzi, e ancora chi costruisce impianti frenanti, telai o altri componenti fondamentali frutto di ricerca e sviluppo. Le aziende del comparto ... gazzetta.it VISITA OMR La Commissione Ingegneri Dipendenti in visita presso Gruppo OMR, realtà industriale italiana con oltre 100 anni di storia, tra le TOP50 - Eccellenze Italiane deIl’Automotive, leader mondiale nella componentistica, team & technical partner da oltre - facebook.com facebook