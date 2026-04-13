Eccellenza Toscana Girone B Niente da fare per l’Asta la Sansovino passa al Bertoni

Nella partita valida per l’Eccellenza Toscana Girone B, l’Asta è stata sconfitta dalla Sansovino con il punteggio di 2-0. La gara si è conclusa con i gol segnati nel secondo tempo e ha visto in campo diversi giocatori da entrambe le formazioni, con alcune sostituzioni avvenute nel corso della ripresa. La formazione dell’Asta ha schierato titolari e subentranti in modo da affrontare l’avversario, che alla fine si è imposto sul risultato di 2-0.