Eccellenza Toscana Girone B Niente da fare per l’Asta la Sansovino passa al Bertoni
Nella partita valida per l’Eccellenza Toscana Girone B, l’Asta è stata sconfitta dalla Sansovino con il punteggio di 2-0. La gara si è conclusa con i gol segnati nel secondo tempo e ha visto in campo diversi giocatori da entrambe le formazioni, con alcune sostituzioni avvenute nel corso della ripresa. La formazione dell’Asta ha schierato titolari e subentranti in modo da affrontare l’avversario, che alla fine si è imposto sul risultato di 2-0.
ASTA 0 SANSOVINO 2 ASTA TAVERNE: Cefariello, Migliorini, Cavallini (41’ st Boduri), Manganelli (39’ pt Cianciolo), De Vitis, Biagi, Neri (13’ st Galardi), Mussi (30’ st Hoxhaj), Bandini, Taflaj (38’ st Violante), Cappelli. Panchina: Lombardini, Amadori, Dragoni, Poienari. All: Argilli. SANSOVINO: Timperanza, Mirante, Artini, Bega, Pasquinuzzi (13’ st Privitera), Sabatini, Rosi (13’ st Benucci), Cacioppini, De Filippo (29’ st Sacconi), Ricci (41’ st Settembrini), Zhupa (20’ st Iacomoni). Panchina: Antonini, Papini, Tenti, Benucci. All: Tognozzi. Arbitro: Rinaldi di Empoli (Di Legge e Dore). Reti: 21’ pt De Filippo; 40’ st Ricci. Note: ammoniti De Vitis e Taflaj; espulso Migliorini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Eccellenza Toscana Girone B. L’Asta s’impone di misura contro il Signa: gol di Taflaj. I ragazzi di mister Argilli conquistano tre punti pesantiSIGNA 0 ASTA 1 SIGNA: Crisanto, Nencini, De Ferdinando (75’ Rossi), Soldani, Nocentini, Bianchi, Giuliani, Baggiani (62’ Coppola), Tempesti (53’...
Eccellenza Toscana. Il tecnico Argilli: "Asta nel limbo. Serve una svolta»Un primo tempo scioccante, una ripresa tutta cuore, troppe, tre reti, per completare la rimonta: l’Asta perde 2-3 con il Figline.