Eccellenza Toscana La Colligiana sale in cattedra con la Castiglionese

Nella partita tra Castiglionese e Colligiana, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 2-0. La gara si è svolta a Castiglionese, con i gol segnati nel secondo tempo. I cambi effettuati nel corso del match hanno coinvolto diversi giocatori, con inserimenti al 70’, 75’ e 63’. La formazione locale ha schierato undici titolari, mentre la Colligiana ha portato a termine la partita con le sostituzioni nel finale.

CASTIGLIONESE 0 COLLIGIANA 2 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (63’ Parisi), Menci, Menchetti, Grifoni, Petricci (75’ Nicoletti), Berneschi (75’ Banelli), Minocci (70’ Gori), Tenti, Edoziogor (75’ Ligi), Lorenzoni. All.: Stefano Cardinali. COLLIGIANA: Conti, Donati, Gianneschi, Cicali, Vitale, Finetti, Calamassi, Bouhamed, Poli, Masini, Corcione (85’ Pierucci). All.: Marco Guidi. Arbitro: Francesco Tasso di Macerata. Reti: 52’ Gianneschi, 90’ Donati. CASTIGLION FIORENTINO - Si chiude con una sconfitta il campionato della Castiglionese di Stefano Cardinali. I viola terminano la stagione con 42 punti. La Colligiana si prende un posto nei playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana La Colligiana sale in cattedra con la Castiglionese Notizie correlate Crollo in casa per 2-0: fine stagione con 42 punti. Castiglionese in bianco e Colligiana glaciale. Sguardo già al futuroCASTIGLIONESE 0 COLLIGIANA 2 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (63’ Parisi), Menci, Menchetti, Grifoni, Petricci (75’ Nicoletti), Berneschi (75’... Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne conquista un punto con la CastiglioneseCASTIGLIONESE 0 ASTA 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (30’ Petricci), Viciani (86’ Lorenzoni), Menci, Mescetti, Grifoni, Berneschi, Minucci,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Eccellenza Tosc. [Gir. B] - Rondinella promossa in Serie D; Dilettanti Toscana: Viareggio in finale playoff, Massese ai playout. Retrocede il Cenaia; Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana si gioca le ultime speranze play-off contro il Lanciotto; Eccellenza Toscana, i risultati dei gironi del 26/04. Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana cerca riscatto e nuovo slancio in classifica. Allo stadio ‘Manni’ è vietato sbagliare contro l’AffricoPrimo e unico obiettivo: ripartire immediatamente, perché il rischio di mandare in fumo tutto quello che è stato costruito ... sport.quotidiano.net Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana si gioca le ultime speranze play-off contro il LanciottoSarà fra le mura amiche del ‘Gino Manni’ che la Colligiana si giocherà quelle che, in pratica, sono le sue... Sarà fra le mura amiche del ‘Gino Manni’ che la Colligiana si giocherà quelle che, in prat ... sport.quotidiano.net HIGHLIGHTS ECCELLENZA TOSCANA (GIRONE A) LUCCHESE-FUCECCHIO 3-0 - facebook.com facebook La Toscana si prepara a celebrare l’eccellenza della sua produzione olivicola con l’edizione 2026 della Selezione degli Oli Extravergine di Oliva DOP e IGP. L’evento rappresenta ormai il consolidato "green carpet" della produzione olearia regionale x.com