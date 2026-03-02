Calcio Eccellenza L’Asta Taverne conquista un punto con la Castiglionese

Nel campionato di calcio di Eccellenza, l’Asta Taverne ottiene un punto nella partita contro la Castiglionese, terminata 0-0. La formazione di casa schiera in campo Balli, Viciani, Tenti e Ligi, mentre l’Asta Taverne inserisce Parisi, Tavanti, Lorenzoni e altre pedine. La partita si svolge a Castiglione e si conclude senza reti segnate.

CASTIGLIONESE 0 ASTA 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (30’ Petricci), Viciani (86’ Lorenzoni), Menci, Mescetti, Grifoni, Berneschi, Minucci, Banelli (11’ Parisi; 76’ Tavanti) Tenti, Ligi. Panchina: Magi, Gori, Nicoletti, Arioni, Recidivi, Edoziogor. Allenatore Cardinali. ASTA TAVERNE: Cefariello, Migliorini, Cavallini, De Vitis, Manganelli, Hoxhaj (78’ Biagi), Mussi, Neri, Cappelli (78’ Cianciolo), Taflaj (72’ Bandini), Baroni (55’ Jrad; 90’ Poienari). Panchina: Lombardini, Galardi, Amadori, Cianciolo, Violante. Allenatore Argilli. Arbitro Cornello di Firenze (Norgiolini e Cioli). Note – Ammoniti Hoxhaj e Mussi; espulso Nicoletti (dalla panchina). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne conquista un punto con la Castiglionese Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne cerca la continuità. Ostacolo FiglineTra le mura amiche del campo Arnaldo Satini di Taverne, l’Asta, reduce dal pareggio con la Colligiana, ospiterà questo pomeriggio (fischio di inizio... Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne rimette Jrad nel ‘motore’ e sfida la Baldaccio BruniL’Asta vuole vendicare subito il ko subìto sul campo della Lastrigiana che l’ha fatta precipitare in zona play out: oggi pomeriggio (start alle... Altri aggiornamenti su Calcio Eccellenza. Temi più discussi: Calcio Eccellenza, l’Asta ospita il Lanciotto Campi. Argilli: Partita da affrontare con giudizio; Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano vittoria play-off; L’eccellenza per la sesta Asta di Stelle nello Sport: dalla 4×100 oro a Tokyo a Finn e i fratelli Porro; ECCELLENZA, un pari per lo zola predosa. Chmangui e Ganzaroli esaltano il Mezzolara. Il successo sul Castenaso vale il +13 sull’ex Spal. Calcio, Eccellenza: finisce a reti bianche tra Castiglionese e Asta TaverneAll’Asta manca soltanto il gol nella sfida della 24ª giornata sul campo della Castiglionese, chiusa sullo 0-0 al termine di novanta minuti intensi e ricchi di occasioni. L’incontro si accende fin dall ... radiosienatv.it Calcio Eccellenza Toscana. Asta a casa Castiglionese. Argilli: Dobbiamo dare il massimo»Una partita fondamentale per il prosieguo del cammino, un crocevia della stagione: dopo l’impegno casalingo con il Lanciotto Campi, ... sport.quotidiano.net Sport - Calcio, Eccellenza (28^ giornata): Sestese-Larcianese - facebook.com facebook #Calcio Eccellenza. #Lanciano da sogno. Verna e Santirocco schiantano la Santa #abruzzo #sport x.com