Eccellenza Messana sconfitta in trasferta dalla capolista Modica

Nel campionato di Eccellenza girone B, Messana ha subito una sconfitta per 1-0 in trasferta contro la capolista Modica. I padroni di casa sono entrati in campo con determinazione e sono stati subito pericolosi, con Sessa che ha calciato centralmente da una buona posizione, trovando la parata di Ferrara. La partita si è conclusa con la vittoria dei locali.

