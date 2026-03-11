Eccellenza la Messana esonera Venuto e annuncia il ritorno di Cosimini

La squadra di calcio ha annunciato il cambio in panchina, con Giuseppe Cosimini che torna a guidare la squadra. È stato esonerato Antonio Venuto, e al suo posto è stato scelto Cosimini. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa sostituzione.

La Messana ha ufficializzato il ritorno in panchina di Giuseppe Cosimini, che prende il posto di Antonio Venuto. La notizia era nell'aria dopo la sconfitta casalinga contro l'Acquedolcese e si pensava potesse essere Santino Bellinvia l'allenatore scelto dalla dirigenza. Meno accreditata appariva.