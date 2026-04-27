Eccellenza Colpaccio Comacchiese Ed è fuori dalla zona playout

Nel match tra Massa Lombarda e Comacchiese, i visitatori hanno ottenuto una vittoria per 2-1, conquistando tre punti che li allontanano dalla zona playout. La partita si è giocata sul campo di Massa Lombarda, con i marcatori che hanno contribuito al risultato finale e i cambi effettuati durante il secondo tempo. La formazione ospite ha schierato diversi giocatori, con alcune sostituzioni avvenute nel corso della ripresa.

Massa Lombarda 1 Comacchiese 2 MASSA LOMBARDA: Billi, Braccioli, Morara, Gadda, Hysa, Cortesi (26’ st El Bouhali), Simone (35’ st Giannuzzo), Diallo, Colli (15’ st Senese), Savelli (1’ st Massueme), Badiali (33’ pt Fogli). All.: Bamonte. COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini (51’ st Ravaglia), Felloni, Fiorini, Sylla, Taroni, Britos Dos Santos (42’ st Montanari), Mancini (46’ st Farinelli), Centonze. All.: Candeloro. Arbitro: Krolikowski di Modena. Reti: 33’ pt Sylla (C), 45’ pt Britos Dos Santos (C), 44’ st Fogli (M). Note: ammoniti: Hysa (M), Britos Dos Santos (C), Centonze (C). La comacchiese espugna con merito il campo del Massa Lombarda imponendosi 1-2 al termine di una gara sempre condotta con maggiore lucidità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza. Colpaccio Comacchiese. Ed è fuori dalla zona playout Notizie correlate Riscossa Comacchiese . E’ fuori dalla zona playoutNel girone B di Eccellenza continua imperterrita la risalita della Comacchiese, che per la prima volta da inizio stagione abbandona la zona playout e... Eccellenza. Comacchiese, tre punti d’oro. Ora è fuori dalla zona rossaPietracuta 0 Comacchiese 1 PIETRACUTA: Amici, Giocondi, Faeti, Valli Casadei (22’ st Fabbri), Pasolini, Cevoli M. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Eccellenza: poche chance per il mesola a mezzolara. Sant’Agostino a Pietracuta, Comacchiese col Fratta Terme per i punti salvezza; Sant’Agostino sfida il Mesola | serve il colpaccio per restare in Eccellenza. Eccellenza. Un pari per la Comacchiese. E nel finale sfiora il colpaccioFAENZA: Zauli, Franceschini, Gimelli, Borini (22’ st Missiroli), Bertoni, Brusi, Tuzio, Zani (35’ st Ulivieri), Bonavita, Gjordumi, Lanzoni. All.: Cavina ... ilrestodelcarlino.it Eccellenza. Frenata Comacchiese . Mesola recupera sabatoIn pratica senza punte di ruolo, la Comacchiese ancora una volta rimane a bocca asciutta e subisce una pesante sconfitta per mano del Santarcangelo in uno scontro diretto che può far male alla ... ilrestodelcarlino.it IL VOTO A VIDOR / Tre liste in campo: la vicesindaca Vidori tenta il colpaccio, Cordiali va contro la giunta. Zandò senza simboli di partito. Al centro dei programmi il raddoppio del ponte sul Piave - facebook.com facebook