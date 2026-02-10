Riscossa Comacchiese E’ fuori dalla zona playout

La Comacchiese ha fatto un passo importante nel girone B di Eccellenza. La squadra ha vinto e ora, per la prima volta da inizio stagione, si allontana dalla zona playout. Se il campionato finisse adesso, sarebbe salva. La partita di oggi ha dato nuova fiducia ai giocatori e ai tifosi.

Nel girone B di Eccellenza continua imperterrita la risalita della Comacchiese, che per la prima volta da inizio stagione abbandona la zona playout e se il campionato finisse oggi sarebbe salva. I rossoblù sfruttano appieno l'occasione contro il Solarolo penultimo in classifica, vincendo per 2-1 e agganciando a quota 30 punti il Sant'Agostino. Decisiva una ripresa in cui la formazione di Candeloro ribalta l'iniziale svantaggio a firma di Fernandi, con le due reti in pochi minuti siglate da El Shazly e Sylla che fanno volare una Comacchiese capace in questo primo scorcio di girone di ritorno di tenere un ritmo da playoff.

