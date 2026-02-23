Eccellenza Comacchiese tre punti d’oro Ora è fuori dalla zona rossa
La vittoria della Comacchiese contro Pietracuta deriva da un gol segnato nel secondo tempo. La squadra ha sfruttato al massimo le occasioni create in campo, conquistando tre punti importanti. La partita si è giocata davanti a un pubblico coinvolto, che ha sostenuto i giocatori fino alla fine. Grazie a questa vittoria, la Comacchiese si allontana dalla zona retrocessione e guadagna fiducia per le prossime gare. Ora mira a consolidare la posizione in classifica.
Pietracuta 0 Comacchiese 1 PIETRACUTA: Amici, Giocondi, Faeti, Valli Casadei (22’ st Fabbri), Pasolini, Cevoli M., Sapori (22’ pt Contadini), Zannoni, Osayande (33’ st Bernardi), Lazzari, Giacopetti. All.: Cevoli R.. COMACCHIESE: Campi, Centonze (20’ st Montanari), Ferri, Gordini (45’ st Ravaglia), Succi, Temporin, Sylla, Taroni, Britos Dos Santos, Mancini (30’ st Fiorini), El Shazly. All.: Candeloro. Arbitro: Rossetti di Parma. Rete: 16’ pt El Shazly (C). Note: ammoniti: Fabbri (P), Bernardi (P), Centonze (C), Gordini (C), El Shazly (C). Espulso: Faeti (P) al 22’ st. LA COMACCHIESE si prende tre punti pesantissimi sul campo del Pietracuta, imponendosi 1-0 al termine di una gara intensa e combattuta, decisa dalla prontezza di El Shazly nelle fasi iniziali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Riscossa Comacchiese . E’ fuori dalla zona playoutLa Comacchiese ha fatto un passo importante nel girone B di Eccellenza.
Comacchiese, punti d’oro. A Solarolo rimonta vincenteA Solarolo la Comacchiese vince ancora, questa volta in rimonta.
