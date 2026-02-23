Eccellenza Comacchiese tre punti d’oro Ora è fuori dalla zona rossa

La vittoria della Comacchiese contro Pietracuta deriva da un gol segnato nel secondo tempo. La squadra ha sfruttato al massimo le occasioni create in campo, conquistando tre punti importanti. La partita si è giocata davanti a un pubblico coinvolto, che ha sostenuto i giocatori fino alla fine. Grazie a questa vittoria, la Comacchiese si allontana dalla zona retrocessione e guadagna fiducia per le prossime gare. Ora mira a consolidare la posizione in classifica.