Premio G Flori 2026 eccellenze ternane premiate per sanità e comunità

Ieri a Terni si è svolta nella sala consiliare della Provincia la cerimonia di premiazione del “G. Flori 2026”, dedicata alle eccellenze del territorio. Durante l’evento sono stati riconosciuti pubblicamente professionisti e realtà che si sono distinti nei settori della sanità e della comunità locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e protagonisti del tessuto sociale della città.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) La sala consiliare della Provincia di Terni ha ospitato ieri, lunedì 9 marzo, la cerimonia di consegna del Premio annuale “G. Flori”, riconoscimento alle figure che si distinguono per impegno nella sanità, cultura e servizio alla comunità. Tra i vincitori, in ordine alfabetico, figurano professionisti dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni come il professor Pierluigi Antinolfi (responsabile ortopedia e traumatologia), il dottor Fabrizio Arcangeli (ex direttore dermatologia), il dottor Luca Braghiroli... 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Sanità, Premio “Eccellenze Europee” 2026 di Assotutela all’ospedale San GiovanniIl Pronto Soccorso del San Giovanni Addolorata premiato da Assotutela come esempio di eccellenza e professionalità nella tutela della salute. Lorenzo Cagnoni Award 2026: premiate le eccellenze dell’innovazione per il settore Horeca alla Beer&Food Attraction di Rimini«Il Lorenzo Cagnoni Award rappresenta un momento fondamentale per valorizzare le realtà che stanno guidando la trasformazione digitale e sostenibile...