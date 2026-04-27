Ebit Lazio cambio al vertice | Romolo Guasco nominato presidente Alessandra Pelliccia vicepresidente

Ebit Lazio ha annunciato un cambio nella propria direzione. Romolo Guasco è stato nominato nuovo presidente, mentre Alessandra Pelliccia ricoprirà il ruolo di vicepresidente. La nomina riguarda l’Ente bilaterale del settore terziario, costituito e gestito in modo paritetico dalle associazioni di categoria e dalle sigle sindacali di Roma e Lazio. La comunicazione è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla durata o le motivazioni della scelta.