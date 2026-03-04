Polfer Puglia Basilicata e Molise cambio al vertice | Michele De Tullio nominato nuovo dirigente

Il 2 marzo, Michele De Tullio ha assunto il ruolo di dirigente del Compartimento della polizia ferroviaria per Puglia, Basilicata e Molise. De Tullio, dirigente superiore della polizia di Stato, ha preso ufficialmente il comando di questa sezione, sostituendo il precedente responsabile. La sua nomina rappresenta un cambio al vertice di questa area della polizia ferroviaria.

Il dirigente superiore della polizia di Stato ha assunto l’incarico il 2 marzo. In passato ha guidato la Digos di Bari ed è stato vicario del questore a Matera e Taranto Il dirigente superiore della polizia di Stato Michele De Tullio ha assunto ufficialmente, il 2 marzo, l’incarico di dirigente del Compartimento della polizia ferroviaria per Puglia, Basilicata e Molise. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo anche a livello nazionale e internazionale. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato infatti distaccato in attività legate al contrasto al terrorismo. Nel 2010 è stato promosso primo dirigente e ha assunto la guida della Digos di Bari, coordinando indagini delicate in materia di ordine pubblico e terrorismo internazionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

