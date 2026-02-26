Sanremo 2026 Laura Pausini canta Heal The World con il Coro dell’Antoniano | l’inno di Michael Jackson per la pace

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, si è ascoltata una performance speciale con un celebre brano dedicato alla pace, interpretato da una nota artista italiana accompagnata dal Coro dell’Antoniano. La canzone scelta richiama un messaggio universale e coinvolge il pubblico in un momento di forte emozione. La serata si conclude con questa esibizione che ha lasciato un segno tra gli spettatori.

L'annuncio del direttore artistico Carlo Conti in vista della terza serata. La popstar romagnola si esibirà all'Ariston accompagnata dalle voci del Piccolo Coro dell'Antoniano La musica internazionale e un forte appello alla pace si preparano a prendersi la scena nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. Il direttore artistico Carlo Conti ha infatti annunciato un momento di grande intensità che vedrà protagonista Laura Pausini, pronta a svestire momentaneamente i panni di co-conduttrice per riprendere in mano il microfono. Questa sera, sul palco del Teatro Ariston, l’artista di Solarolo renderà omaggio a Michael Jackson eseguendo “Heal The World”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, Laura Pausini canta “Heal The World” con il Coro dell’Antoniano: l’inno di Michael Jackson per la pace Chi canta stasera a Sanremo: il programma di oggi. Shayk e Ubaldo Pantani sul palco, Pausini con l’AntonianoSanremo, 26 febbraio 2026 – Anche la seconda puntata del Festival di Sanremo – in cui Carlo Conti è padrone di casa, affiancato da Laura Pausini – ha... Olimpiadi, da Mariah Carey che canta «Volare» all’inno nazionale con Laura Pausini: ecco come sarà la cerimonia di aperturaÈ ormai alle porte la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Temi più discussi: Laura Pausini, i look della seconda serata di Sanremo 2026; Sanremo 2026, Laura Pausini: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico; Sanremo 2026, la carriera (lunga 30 anni) di Laura Pausini: co-conduttrice al fianco di Carlo Conti; Laura Pausini a Sanremo 2026, 3 look armaniani luminosi per la seconda serata: long-coat con ricami di pietre, collana bavarole di diamanti puri e suit napoleonico di cristalli. Sanremo 2026, Laura Pausini canta Heal The World con il Coro dell’Antoniano: l’inno di Michael Jackson per la paceL'artista eseguirà il celebre brano di Michael Jackson insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano nella terza serata del Festival ... ilfattoquotidiano.it Achille Lauro superstar della seconda serata di Sanremo 2026, incanta con Laura Pausini: lo share premia Conti, ecco cos’è successoAchille Lauro superstar della seconda serata di Sanremo 2026, incanta con Laura Pausini: lo share premia Conti, ecco cos’è successo ... gossip.it Dietro le quinte di Sanremo, Laura Pausini con Can Yaman - facebook.com facebook Fusignano, il sogno di Mariagiulia: “Vorrei duettare con Laura Pausini” x.com