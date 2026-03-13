Lucio Fulci 30 anni dopo | il maestro dell' horror italiano che ha conquistato anche Tarantino

Da quotidiano.net 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A trent’anni dalla scomparsa, Lucio Fulci rimane uno dei registi più riconoscibili nel panorama dell’horror italiano. La sua carriera ha lasciato un segno duraturo, e il suo stile è ancora citato e studiato. Il suo lavoro ha influenzato generazioni di cineasti, tra cui registi internazionali come Quentin Tarantino. La sua figura continua a essere ricordata nel mondo del cinema.

Roma, 13 marzo 2026 – A trent’anni dalla sua scomparsa, Lucio Fulci continua a essere uno dei nomi più influenti del cinema horror italiano. Regista prolifico e spesso controverso, è passato dall’essere un autore sottovalutato dalla critica italiana a diventare una figura di culto per appassionati e cineasti di tutto il mondo. Le sue opere, spesso caratterizzate da atmosfere visionarie e da un uso estremo della violenza cinematografica, sono oggi considerate pietre miliari del cinema di genere e continuano a influenzare registi contemporanei. Le opere che hanno segnato l’horror italiano. Nato a Roma nel 1927 e scomparso nel 1996, Fulci ha diretto decine di film attraversando generi diversi: dalla commedia alla commedia sexy, allo spaghetti western, dal thriller al noir. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

lucio fulci 30 anni dopo il maestro dell horror italiano che ha conquistato anche tarantino
© Quotidiano.net - Lucio Fulci, 30 anni dopo: il maestro dell'horror italiano che ha conquistato anche Tarantino

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