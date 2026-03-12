Dopo Lost mi stavo allontanando dai figli e da mia moglie Ho deciso di dedicarmi solo a loro | il ritorno sul set di Matthew Fox dopo dieci anni

È stato presentato il 9 marzo scorso da Paramount+ al Jazz at Lincoln Center di New York “The Madison”, che racconta una storia d’amore raccontata attraverso un dramma familiare intenso e personale, incentrato sui temi della resilienza e della trasformazione, dalla mente del candidato all’ Oscar Taylor Sheridan. Nel cast c’è anche Matthew Fox, la star della serie cult “Lost” che torna a recitare dopo dieci anni. “Ho sentito che era giunto il momento di impegnarmi davvero e dedicarmi esclusivamente alla mia famiglia – ha spiegato l’attore 59enne a Page Six -. I tanti impegni di lavoro mi hanno fatto perdere un po’ dell’infanzia dei miei figli Kyle e Byron. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

