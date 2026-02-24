Matthew Lillard non dimentica le critiche di Tarantino | Come ricevere un pugno in faccia

Matthew Lillard si confronta con le dure parole di Tarantino, che ha paragonato le sue interpretazioni a un colpo in faccia. Il regista, molto stimato dall’attore, ha espresso giudizi severi su alcune performance, spingendo Lillard a riflettere sui propri limiti. Nonostante le critiche, l’attore apprezza il supporto di altri colleghi del settore. Lillard continua a pensare a quei commenti e a come migliorare nel suo lavoro.

L'attore di Scream 7 continua a ripensare alle critiche sferzanti di Tarantino, regista che apprezza molto, ma è grato per il sostegno dimostrato dai colleghi. La sparata di Quentin Tarantino contro Matthew Lillard continua a bruciare nella mente dell'attore di Scream 7 che però ammette di essersi sentito rasserenato dalle dichiarazioni di stima e dal sostegno ricevuto dai colleghi. Che cosa ha detto Tarantino su Matthew Lillard? Durante un'ospitata nel podcast di Bret Easton Ellis lo scorso dicembre il regista di Pulp Fiction si è soffermato sulle sue preferenze in fatto di attori lanciando giudizi trachant contro interpreti lui poco graditi.