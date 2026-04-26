Schwazer pazzesco | impresa a 41 anni Fa il record italiano nella maratona di marcia a Francoforte

A 41 anni, l'atleta italiano ha stabilito un nuovo record nazionale nella maratona di marcia a Francoforte, coprendo i 42 chilometri in 3 ore, 1 minuto e 55 secondi. La gara si è svolta in Germania, dove ha dominato la competizione, battendo di quasi cinque minuti il precedente record. L'atleta ha concluso la prova con un risultato che ha sorpreso molti appassionati di atletica.

Impresa di Alex Schwazer a 41 anni: vittoria e record italiano nella maratona di marcia (42,195 km). L’altoatesino, medaglia d’oro ai Giochi di Pechino 2008 (poi due volte squalificato per doping, la seconda con infinite polemiche sulla regolarità dei controlli), ha stravinto la gara valida per i campionati tedeschi di specialità disputati vicino a Francoforte con il tempo di 3h01'55". Spazzati via tutti gli avversari e anche di quasi due minuti il precedente primato italiano che apparteneva ad Andrea Agrusti. Schwazer è stato più veloce di circa tre minuti rispetto a Hayato Katsuki, il giapponese vincitore il 12 aprile a Brasilia della gara dei Campionati mondiali di marcia a squadre in 3 ore 04'58".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Schwazer pazzesco: impresa a 41 anni. Fa il record italiano nella maratona di marcia a Francoforte Notizie correlate Impresa di Schwazer, record italiano nella maratona di marciaAGI - Sensazionale prestazione di Alex Schwazer che a Francoforte ha stabilito il nuovo record italiano della maratona di marcia. Sawe riscrive la storia della maratona. E Schwazer firma il record italiano nella marciaAGI - Il keniano Sabastian Sawe entra nella storia dello sport per essere diventato il primo uomo a correre la maratona in meno due ore.