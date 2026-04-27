E' morto Stefano Virgili il ' Mago delle vedove' | fu coinvolto in ' Goldfinger' per il colpo al ' Follie d' Oro' di Foggia

Da foggiatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E' deceduto a Roma Stefano Virgili, noto come il 'Mago delle vedove'. Aveva 76 anni e negli ultimi trent'anni è stato una presenza ricorrente nelle cronache di cronaca nera della capitale e delle zone circostanti. Virgili è stato coinvolto nel caso noto come 'Goldfinger', relativo a un furto avvenuto presso il negozio 'Follie d'Oro' di Foggia.

È morto, a Roma, Stefano Virgili, 76 anni, figura centrale della cronaca nera capitolina (e non solo) degli ultimi trent'anni. Conosciuto negli ambienti criminali come il ‘Mago delle Vedove’ per la sua straordinaria abilità nel violare le casseforti (in gergo, ‘vedove’ appunto), Virgili è.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Addio al “Mago delle Vedove”, morto Virgili l’uomo che violò il Caveau al Tribunale di Roma

Leggi anche: Morto il Mago delle Vedove, scassinò il caveau del tribunale con Carminati

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Addio al Mago delle Vedove, morto Virgili l'uomo che violò il Caveau al Tribunale di Roma; È morto Stefano Virgili, il re dei 'cassettari' di Roma. Con Carminati fece il colpo in tribunale; Stefano Virgili, morto il mago delle vedove: con Carminati fece il colpo al caveau del Tribunale; E’ scomparso Stefano Virgili ‘mago delle casseforti’. I ricordi di Antonio Del Greco, il poliziotto che lo sfidò per una vita.

È morto Stefano Virgili, il re dei 'cassettari' di Roma. Con Carminati fece il colpo in tribunaleLo chiamavano il 'mago delle vedove'. Legato a doppio filo alla criminalità romana e ai segreti della Banda della Magliana, è deceduto dopo una lunga malattia ... romatoday.it

stefano virgili e morto stefano virgiliMorto Virgili, il mago delle vedove: tra i colpi anche quello a FoggiaÈ morto a 76 anni Stefano Virgili, soprannominato il mago delle vedove, considerato uno dei più abili cassettari d’Italia, specializzato ... immediato.net

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.