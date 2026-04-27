E' morto Stefano Virgili il ' Mago delle vedove' | fu coinvolto in ' Goldfinger' per il colpo al ' Follie d' Oro' di Foggia
E' deceduto a Roma Stefano Virgili, noto come il 'Mago delle vedove'. Aveva 76 anni e negli ultimi trent'anni è stato una presenza ricorrente nelle cronache di cronaca nera della capitale e delle zone circostanti. Virgili è stato coinvolto nel caso noto come 'Goldfinger', relativo a un furto avvenuto presso il negozio 'Follie d'Oro' di Foggia.
È morto, a Roma, Stefano Virgili, 76 anni, figura centrale della cronaca nera capitolina (e non solo) degli ultimi trent'anni. Conosciuto negli ambienti criminali come il ‘Mago delle Vedove’ per la sua straordinaria abilità nel violare le casseforti (in gergo, ‘vedove’ appunto), Virgili è.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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