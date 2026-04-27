E' morto Stefano Virgili il ' Mago delle vedove' | fu coinvolto in ' Goldfinger' per il colpo al ' Follie d' Oro' di Foggia

E' deceduto a Roma Stefano Virgili, noto come il 'Mago delle vedove'. Aveva 76 anni e negli ultimi trent'anni è stato una presenza ricorrente nelle cronache di cronaca nera della capitale e delle zone circostanti. Virgili è stato coinvolto nel caso noto come 'Goldfinger', relativo a un furto avvenuto presso il negozio 'Follie d'Oro' di Foggia.