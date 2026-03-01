Nell'episodio cinque intitolato Battery Park, Love Story ha affrontato il rapporto tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, concentrandosi sulla loro relazione e sui momenti di tensione. La puntata ha mostrato scene di confronto tra i due, evidenziando alcune discussioni e difficoltà vissute dalla coppia. Nessun altro dettaglio è stato fornito su altri aspetti della loro storia o sui motivi dei loro dissidi.

Love Story ha finalmente affrontato la storia del litigio tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette nell'episodio cinque, intitolato Battery Park. L’episodio più recente della serie FX, andato in onda il giorno successivo al trentesimo anniversario dell’incidente, ricostruisce il celebre scontro tra John F. Kennedy Jr. e la sua allora fidanzata Carolyn Bessette, interpretati da Paul Anthony Kelly e Sarah Pidgeon. La lite avvenne il 25 febbraio 1996 a Battery Park, non al Washington Square Park come spesso viene erroneamente riportato, e divenne immediatamente materiale da tabloid grazie alla paparazza Angie Coqueran, le cui foto finirono sulle prime pagine del National Enquirer e del New York Daily News. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Love Story ha rappresentato bene lo storico litigio tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette?

