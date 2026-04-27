E’ di Vanzini il gol salvezza Festa Sant’Agostino Che ora sogna i playoff

Un gol di Vanzini al 6’ del primo tempo ha regalato alla squadra di Sant’Agostino una vittoria fondamentale sulla formazione di Mesola, mantenendo vive le speranze di salvezza. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, con Vanzini tra i marcatori. La formazione di Sant’Agostino ha schierato in campo Costantino, Sarti, Roda, Iazzetta, Checchi, Fedozzi, Ascanelli, Frignani, Nisi, Lisanti e Vanzini. La vittoria permette alla squadra di guardare con fiducia ai prossimi impegni, mentre la squadra di Mesola resta a boc

sant’agostino 1 mesola 0 Marcatori: 6’ p.t. Vanzini (S): Costantino, Sarti, Roda, Iazzetta, Checchi, Fedozzi, Ascanelli, Frignani, Nisi, Lisanti, Vanzini. A disposizione: Scotto, Ginesi, Fiore, Gamberini, Papi, Di Benedetto, Zuppa, Bevilacqua, Pierfederici. All: Biagi MESOLA: Calderoni, Ribello, Lucci, Telloli, Maistrello, Guariento, Spano, Paginini, Davo, Cantelli, Neffati. A disposizione: Finotti, Crosara, Biolcati, Rivas Garrido Marchetti, Sacchetti. Allenatore: Forlani Arbitro: Palombo di Ravenna Il Sant’Agostino vince il derby e conquista matematicamente la salvezza e ora guarda alla possibilità dei play off. Al ‘Renato Caselli’ ultima casalinga per i ramarri e penultima di Eccellenza, sfida contro il già retrocesso Mesola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E’ di Vanzini il gol salvezza. Festa Sant’Agostino. Che ora sogna i playoff Notizie correlate Leggi anche: Succede tutto nel finale. Vanzini al novantesimo, pari per il Sant’Agostino Eccellenza: poche chance per il mesola a mezzolara. Sant’Agostino a Pietracuta, Comacchiese col Fratta Terme per i punti salvezzaIl Sant’Agostino per chiudere il discorso salvezza, la Comacchiese per tornare ai tre punti e fare un balzo in avanti. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Eccellenza. Sant’Agostino col Mesola per brindare alla salvezza, Comacchiese a Massa Lombarda. Eccellenza. Il Sant’Agostino a Massa Lombarda recupera VanziniIl Sant’Agostino oggi pomeriggio proverà a tenere a distanza il Massa Lombarda nel recupero delle 14.30 in Romagna. In teoria una partita alla portata, ma in casa ramarra non si fidano, visto il ... ilrestodelcarlino.it Sant’Agostino salvo col gol di Vanzini. Comacchiese cerca punti col PietracutaNel girone B di Eccellenza, per un’Ars et Labor che cerca continuità di risultati sul campo dell’Osteria Grande, c’è una Comacchiese alla ricerca disperata del primo sigillo da tre punti in campionato ... ilrestodelcarlino.it