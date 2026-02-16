Succede tutto nel finale Vanzini al novantesimo pari per il Sant’Agostino

Il Sant’Agostino ha ottenuto un pareggio nel finale contro il Massa Lombarda, dopo che Vanzini ha segnato al novantesimo minuto. La rete decisiva ha evitato la sconfitta alla squadra ospite, che fino a quel momento aveva faticato a trovare spazi in campo. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando il Sant’Agostino ha spinto con forza in cerca del gol.

Massa Lombarda 1 S. Agostino 1 MASSA LOMBARDA: Billi, Morara, Brescia, Gadda, Cortesi (36' st Rambelli), Massueme (50' st Giannuzzo), Gramellini (31' st Badiali), El Bouhali, Fogli (20' st Colli), Savelli (25' st Barlotti), Simone. All.: Bamonte. S. AGOSTINO: Costantino, Anostini, Roda, Orlandi, Checchi, Fedozzi, Pierfederici (35' st Bevilacqua), Ascanelli (13' st Fiore), Vanzini, Lisanti (40' st Di Benedetto), Frignani (42' st Salvi). All.: Biagi. Arbitro: Sfirschi di Piacenza. Reti: 41' st El Bouhali (M), 45' st Vanzini (S). Note: ammoniti: Gadda (M), Savelli (M), Pierfederici (S), Ascanelli (S), Bevilacqua (S).