E’ Kimi-Antonelli mania il primato vale un piatto di tortellini | ritorno in famiglia e nuovo bagno di folla

Una nuova vittoria in carriera e la prima pole position sono stati ottenuti da un pilota locale durante una gara a Bologna. La vittoria ha portato un'ampia partecipazione di pubblico, con molti tifosi che hanno seguito l'evento nelle strade della città. La competizione ha visto il ritorno del pilota in famiglia, attirando l'attenzione di appassionati e media locali.

Bologna, 30 marzo 2026 - Per la prima vittoria, con annessa prima pole in carriera, era arrivata la gramigna al ragù. Anche se lui, Kimi, avrebbe preferito le tagliatelle. Per il secondo successo, con annessa pole e prima volta in vetta alla classifica mondiale, la richiesta, forse, si alzerà. Il primato di Kimi vale un piatto di tortellini. Il primato (parziale) vale almeno un piatto di tortellini o di lasagne: vedremo quale potrà essere la richiesta di Andrea Kimi Antonelli una volta tornato a casa. Il ’rischio’ è che i ritorni di Kimi, che mamma Veronica chiama Andy, al Marconi si trasformino in un bagno di folla. Perché la Kimi-mania sta contagiando un po’ tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E’ Kimi-Antonelli mania, il primato vale un piatto di tortellini: ritorno in famiglia e nuovo bagno di folla Articoli correlati Leggi anche: L'abbraccio di Kimi Antonelli alla mamma: "Ho voglia di tagliatelle". All’aeroporto bagno di folla e selfie per il re della F1 Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla(Adnkronos) – Ritorno live per Giorgia, con una carrellata di date che la vede protagonista nei principali palazzetti italiani, tra cui il Forum di... Aggiornamenti e notizie su E' Kimi Antonelli mania il primato vale... Temi più discussi: E’ Kimi-Antonelli mania, il primato vale un piatto di tortellini: ritorno in famiglia e nuovo bagno di folla; 3 Funko Pop per i veri fan della F1: c'è anche Kimi Antonelli!; Mercedes GLC elettrica: spot con Kimi Antonelli dopo la vittoria in F1; Nuovi talenti della Formula 1: tre giovani piloti da tenere d’occhio. F1, Kimi Antonelli da record: diventa il leader più giovane del MondialeCon una gara perfetta Andrea Kimi Antonelli fa il bis e, dopo Shanghai, vince anche il Gran Premio del Giappone di Formula 1 passando in testa al Mondiale Piloti a soli 19 anni, 7 mesi e 4 giorni, ... sport.sky.it Andrea Kimi Antonelli, chi è | Genitori Marco e Veronica, perché si chiama così il talento della Formula 1Andrea Kimi Antonelli, chi è: i genitori Marco e Veronica, perché si chiama così il talento in pole a Suzuka in Formula 1. ilsussidiario.net “Bez, Kimi, Italia”. Jannik Sinner sigilla la giornata ideale dello sport italiano, e firma sulla telecamera dopo il trionfo di Miami il proprio legame con due alfieri incredibili del nostro motorsport come Antonelli e Bezzecchi. Per la prima volta, grazie a loro, due itali - facebook.com facebook Kimi #Antonelli vince il GP del Giappone e manda un messaggio speciale a Sinner: "Tutti gli italiani..." x.com