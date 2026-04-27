Durante la sua partecipazione a “Domenica In” ieri, Patty Pravo ha parlato del rapporto con il suo assistente, Simone Folco. La cantante ha descritto il legame come qualcosa di più di un’amicizia, paragonandolo a un rapporto fraterno ma con caratteristiche uniche. La sua testimonianza ha chiarito alcuni aspetti della loro relazione, spesso discussa pubblicamente.

L’ospitata di Patty Pravo ieri 26 aprile, a “Domenica In” è servita per fare chiarezza, se mai ce ne fosse bisogno, sul rapporto che la cantante ha con il suo assistente Simone Folco. Alla vigilia della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, si era parlato di una relazione che andasse al di là del lavoro e che dunque tra i due ci fosse una vera e propria storia d’amore. Nel corso dell’intervista fatta con Mara Venier Patty Pravo ha potuto invece spiegare come consideri il suo giovane assistente: “Lo sento come se fosse mio fratello, ma anche di più ”. La cantante ha confermato che il loro rapporto va oltre la sfera lavorativa, senza per questo sfociare in una relazione di coppia: “Ci vogliamo bene.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È come un fratello, ma anche di più”: Patty Pravo fa chiarezza sul rapporto con l’assistente Simone Folco

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