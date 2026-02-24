Patty Pravo e il rapporto speciale col giovane assistente Simone Folco

Patty Pravo ha suscitato interesse per il suo rapporto con il giovane assistente Simone Folco, che ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto in vista di Sanremo 2026. La cantante, che partecipa con il brano

Alla vigilia di Sanremo 2026, dove Patty Pravo torna in gara con il brano "Opera", l’attenzione non è solo per la musica. Mettendo da parte l’attesa per il palco dell’Ariston, riemerge infatti una curiosità che da un po' di tempo accompagna la cantante: la natura del legame con il suo assistente e curatore d’immagine Simone Folco. Un rapporto definito più volte "speciale", frainteso dal gossip, ma che negli ultimi tempi è stato chiarito senza ambiguità. Patty Pravo - Nicoletta Strambelli all’anagrafe - è una delle icone per eccellenza della canzone italiana, artista da sempre fuori dagli schemi che, dalla Roma del Piper negli anni Sessanta è approdata alla consacrazione come interprete sofisticata e irrequieta. 🔗 Leggi su Today.it

Chi è Simone Folco, il giovane fidanzato di Patty Pravo e suo assistente personaleSimone Folco è il giovane fidanzato di Patty Pravo, con cui sta da più di tredici anni.

Chi è Simone Folco, il compagno e assistente di Patty PravoSimone Folco, da anni, lavora come assistente personale e curatore d’immagine di Patty Pravo.

