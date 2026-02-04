Simone Folco, lo stylist della cantante Patty Pravo, esce allo scoperto e racconta la verità sul loro rapporto. Dopo anni di silenzio, Folco rivela i dettagli di un legame nato nel 2012, mettendo fine alle voci che circolavano.

Simone Folco, lo stylist di Patty Pravo rompe il silenzio: il retroscena sul legame nato nel 2012 e le voci. Simone Folco, lo stylist di Patty Pravo rompe il silenzio: il retroscena sul legame nato nel 2012 e le voci sul fidanzamento Il gossip non molla la presa su Patty Pravo, ma stavolta è il suo braccio destro, Simone Folco, nel corso di un’intervista a Vanity Fair a stancarsi dei rumors e a mettere le cose in chiaro. Dopo anni di sussurri su una presunta storia d’amore tra la Diva e il suo assistente 33enne, la smentita arriva secca e senza giri di parole: tra loro non c’è un fidanzamento, ma un legame che supera ogni definizione tradizionale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Simone Folco rompe il silenzio su Patty Pravo: “Ecco la verità sul nostro legame”

Simone Folco, da anni, lavora come assistente personale e curatore d’immagine di Patty Pravo.

