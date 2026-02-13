Banda assalta il ristorante | rubati astici e champagne pregiati

Criminali in azione poco dopo l'orario di chiusura serale presso il ristorante “Il Rusticone” situato in via Atellana ad Arzano, hanno assaltato il locale e rubato astici e champagne di pregio, portando via anche alcune bottiglie di vino rare che erano state ordinate per una cena speciale.

Il commando ha agito con precisione chirurgica in meno di cinque minuti. E' il terzo furto negli ultimi 2 anni per il Rusticone Criminali in azione poco dopo l'orario di chiusura serale presso il ristorante "Il Rusticone" situato in via Atellana ad Arzano. Il loro bottino astici e champagne tra i quali Dom Perignon, Cristal Roeder, visto che la cassa era vuota. Il proprietario ha denunciato il furto e consegnato agli inquirenti le immagini della videosorveglianza nelle quali è immortalata l'irruzione della banda, composta da sei persone, nel ristorante. Danni anche alle vetrate del locale.