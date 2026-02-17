Loro li liberano ma il governo non arretra Meloni inchioda le toghe politicizzate | VIDEO

Il governo ha deciso di mantenere ferme le sue posizioni, nonostante le pressioni delle toghe politicizzate. Meloni critica apertamente giudici che, secondo lei, interferiscono con le politiche sull’immigrazione e bloccano le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Un video mostra chiaramente come la premier punti il dito contro le decisioni giudiziarie che ostacolano le missioni dei mezzi navali italiani.

Le toghe politicizzate mettono i bastoni tra le ruote del governo nella lotta all'immigrazione clandestina. "Gli italiani hanno votato il centrodestra anche per questo: per ristabilire regole chiare e farle rispettare. E il governo lo sta facendo con determinazione, nonostante una parte politicizzata della magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l'immigrazione illegale di massa", afferma in un video su X la premier Giorgia Meloni, che scrive: "Noi continueremo a difendere sicurezza e legalità, senza arretrare". Si parla anche del casellario giudiziario del migrante che il Viminale dovrà risarcire su ordine delle toghe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

