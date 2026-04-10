Varese trionfa a Roma | premi prestigiosi per il modello sostenibile

Durante l’Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, tenutasi a Roma tra l’8 e il 9 aprile, la delegazione di Varese ha ricevuto diversi premi legati a progetti e iniziative incentrate sulla sostenibilità. I riconoscimenti sono stati assegnati in vari ambiti, evidenziando il successo della città nel promuovere un modello di sviluppo sostenibile. La cerimonia ha visto la consegna dei premi a rappresentanti provenienti da diverse realtà locali.

La delegazione di Varese ha riportato a casa una serie di riconoscimenti di rilievo durante l’Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, tenutasi nella Capitale tra l’8 e il 9 aprile. La Città Giardino è stata celebrata come un punto di riferimento per le politiche orientate all’Agenda 2030, grazie a una strategia che integra tutela dell’ambiente, gestione sociale ed economia circolare. Un bottino di premi tra simboli e progetti concreti. Il ritorno della comitiva varesina, coordinata dall’assessora San Martino, responsabile per la tutela ambientale, la sostenibilità sociale e l’economia circolare, ha evidenziato diversi successi ottenuti sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese trionfa a Roma: premi prestigiosi per il modello sostenibile Leggi anche: Oscar 2026, i vincitori: chi ha vinto i prestigiosi premi del cinema Elena Bonino: da Varese ai premi nazionaliLa scrittrice varesina Elena Bonino sta trasformando anni di scrittura manuale in un percorso editoriale riconosciuto a livello nazionale, con opere... Argomenti più discussi: Podio varesino al Green Game di Roma: vince Il Valceresio di Bisuschio, secondo il liceo Tosi di Busto Arsizio; Giovani Leggende a stelle e strisce: trionfa il Team Ohio; Green Game | il podio varesino trionfa a Roma con 46.639 punti; Dino Game | 270 milioni di sessioni e il record di Roma a 44.521 punti. Filippo Ganna trionfa alla Attraverso Le Fiandre LEGGI QUI #varesesport #Ciclismo - facebook.com facebook Lombardia e Varese si smarcano dal dato nazionale: qui prevale il Sì, specie nei Comuni prossimi al voto #in evidenza x.com