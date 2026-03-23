Pisa, 23 marzo 2026 – Chiara Franceschini, professoressa ordinaria di Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, e Monica Pratesi, professoressa ordinaria di Statistica presso il Dipartimento di Economia e Management sono state nominate componenti del Consiglio Scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’organo di indirizzo che contribuisce alla definizione delle linee strategiche dell’ente e alla valutazione delle attività scientifiche. Le due professoresse dell'Università di Pisa sono state nominate lo scorso 2 febbraio e rimarranno in carica per i prossimi quattro anni.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due professoresse dell’Università di Pisa nel Consiglio Scientifico del CNR

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