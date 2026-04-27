Dalla Regione 2 milioni per migliorare gli accessi al mare | Sosteniamo i piccoli Comuni a realizzare servizi per i disabili

La Regione Siciliana ha destinato due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, con l’obiettivo di migliorare gli accessi al mare per le persone con disabilità. La somma è stata assegnata per sostenere interventi e servizi nelle aree di competenza dei piccoli Comuni, favorendo così l’accesso alle spiagge e alle acque marine. La decisione mira a facilitare la fruizione del mare a tutti i cittadini.

a Regione Siciliana assegna due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, per consentire l'accesso al mare alle persone con disabilità. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore all'Autonomie locali ad interim, ha firmato il decreto.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sicilia: pulizia spiagge, servizi e bagnini. Dalla Regione 6,8 milioni destinati ai comuniIl dipartimento regionale dell’Ambiente ha pubblicato due avvisi per sostenere enti locali e gestori di riserve nelle spese di pulizia e... Spiagge siciliane, dalla Regione 8,8 milioni per pulizia e servizi: due nuovi avvisi per Comuni ed enti gestoriSpiagge libere più pulite e meglio attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rigenerazione urbana, 12 cantieri. Dalla Regione arrivano 2,5 milioni; Sviluppo Etruria Meridionale, dalla Regione Lazio 4,2 milioni di euro: tra i 22 Comuni beneficiari anche Fiumicino; Sport, dalla Regione 2,5 milioni per 108 iniziative - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Lombardia, al via bando per restauro e recupero edifici culturali. Brucellosi bufalina, dalla Regione altri 2,4 milioni di indennizziProsegue l'impegno della Regione Campania a sostegno delle aziende bufaline colpite dall'emergenza brucellosi e tubercolosi. Con decreto dirigenziale n. (ANSA) ... ansa.it Sicurezza, dalla Regione 2,2 milioni per la videosorveglianza nei comuniLa Regione Calabria rafforza le politiche per la sicurezza urbana e la legalità con la pubblicazione dell'Avviso Realizzazione di impianti di videosorveglianza a tutela della legalità e della ... rainews.it Le esportazioni in Medio Oriente sono crollate di quasi il 50%. E dalla regione arriva circa il 70% dall’alluminio, materia prima cruciale per la produzione - facebook.com facebook