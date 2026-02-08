Nella notte si sono verificati due incidenti mortali in provincia di Bari. Due giovani donne, di 26 e 21 anni, hanno perso la vita. Grave anche un bambino di sette anni. Le forze dell’ordine stanno ancora raccogliendo le informazioni sui fatti. La paura si respira tra la gente della zona.

Due incidenti mortali e due giovani donne, di 26 e 21 anni, sono morte nella notte. Ancora sangue in provincia di Bari. Un morto, una giovane ragazza, Rita Sanitate, 26 anni, e tre feriti gravi, in ospedale in codice rosso: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte sulla Strada Provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano, nel Barese. Un'auto è finita contro un albero, per motivi ancora da accertare. Impatto tremendo, tanto che il motore dell'auto è finito sbalzato a decine di metri di distanza. È morta una ragazza di 26 anni, tre sono i feriti in codice rosso, tra cui un bimbo di sette anni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Due incidenti nella notte: due vittime, entrambi giovani ragazze. Grave un bimbo di sette anni

Questa notte due incidenti sulla Strada Provinciale 111 tra Mola di Bari e hanno fatto due vittime e tre feriti gravi.

