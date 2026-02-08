Due incidenti nella notte | due vittime entrambi giovani ragazze

Da quotidianodipuglia.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte due incidenti sulla Strada Provinciale 111 tra Mola di Bari e hanno fatto due vittime e tre feriti gravi. Una giovane ragazza ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale in codice rosso. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Un morto, una giovane ragazza, e tre feriti gravi, in ospedale in codice rosso: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla Strada Provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano, nel Barese. Un'auto è finita contro un albero, per motivi ancora da accertare. Impatto tremendo, tanto che il motore dell'auto è finito sbalzato a decine di metri di distanza. È morta una ragazza di 26 anni, tre sono i feriti in codice rosso. Sul posto le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il luogo e hanno aiutato con i rilievi, visto il buio pesto. Nel secondo incidente, avvenuto sulla provinciale 67 tra Bitritto e Bitetto, una ventenne di Bitetto è morta dopo che l'auto che guidava è uscita di strada autonomamente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

due incidenti nella notte due vittime entrambi giovani ragazze

© Quotidianodipuglia.it - Due incidenti nella notte: due vittime, entrambi giovani ragazze

Approfondimenti su Strada Provinciale 111

Due gravi incidenti nella notte a Firenze. Muore a 21 anni, altri due giovani feriti poco lontano

Nella notte a Firenze si sono verificati due incidenti stradali di grave entità, causando un decesso e diversi feriti.

Due gravi incidenti nella notte a Firenze. Muore in moto a 21 anni, altri due giovani feriti poco lontano

Nella notte a Firenze si sono verificati due incidenti stradali che hanno causato la morte di un giovane di 21 anni e il ferimento di altri due ragazzi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Full Movie | Girl time-travels with her arch-rival—They have to fall in love to return home

Video Full Movie | Girl time-travels with her arch-rival—They have to fall in love to return home?

Ultime notizie su Strada Provinciale 111

Argomenti discussi: Chiuso al traffico incrocio per chi proviene da via Cisanello e attraversa via Nenni; Alcol e velocità, due auto fuori strada nella notte in città; Due incidenti stradali in provincia di Bari, morte due ventenni. Ferito anche un bambino; Tragedia nella notte, auto fuori strada si schianta contro un albero: morti due giovani di 22 e 24 anni.

due incidenti nella notteDi notte per Verona a folle velocità, vola e si schianta di fronte al Teatro RomanoDue incidenti nella notte a Verona: uscita di strada a folle velocità al Teatro Romano, e schianto con fuga in viale del Lavoro. veronaoggi.it

Auto fuori controllo si schianta contro un albero: nell'incidente muoiono due ragazziL'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada e si è schiantata contro un albero lungo viale Europa, pochi minuti prima delle 2. Sul posto sono arrivati tre equipaggi dell'Agenzia regionale ... milanotoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.