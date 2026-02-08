Questa notte due incidenti sulla Strada Provinciale 111 tra Mola di Bari e hanno fatto due vittime e tre feriti gravi. Una giovane ragazza ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale in codice rosso. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Un morto, una giovane ragazza, e tre feriti gravi, in ospedale in codice rosso: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla Strada Provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano, nel Barese. Un'auto è finita contro un albero, per motivi ancora da accertare. Impatto tremendo, tanto che il motore dell'auto è finito sbalzato a decine di metri di distanza. È morta una ragazza di 26 anni, tre sono i feriti in codice rosso. Sul posto le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il luogo e hanno aiutato con i rilievi, visto il buio pesto. Nel secondo incidente, avvenuto sulla provinciale 67 tra Bitritto e Bitetto, una ventenne di Bitetto è morta dopo che l'auto che guidava è uscita di strada autonomamente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Due incidenti nella notte: due vittime, entrambi giovani ragazze

