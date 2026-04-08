Cremonese blackout iniziale | 11 gol subiti nei primi 20 minuti

La squadra di Cremonese sta attraversando un periodo difficile in campionato, con un problema evidente durante le prime fasi delle partite. Nei primi 20 minuti di gioco, ha subito 11 gol, evidenziando una difficoltà nel gestire l’avvio delle gare. Questa situazione sta influenzando i risultati complessivi e rappresenta un aspetto su cui la società e lo staff tecnico stanno concentrando l’attenzione.

La Cremonese affronta un momento critico nella sua stagione di Serie A, dove la fragilità mentale nei primi venti minuti di gioco sta compromettendo i risultati della squadra. Il problema dell’approccio iniziale è emerso con forza anche nello scontro contro il Bologna, influenzando pesantemente l’esito del match. L’inizio della gara contro i rossoblù è stato travolgente per gli avversari, guidati dall’allenatore Italiano. Già al terzo minuto Joao Mario ha scardinato le difese grigiorosse, portando il primo vantaggio. Il colpo di grazia per l’inerzia della partita è arrivato al quarto d’ora, quando Rowe ha raddoppiato il punteggio. L’azione è stata definita da un assist proveniente dalla fascia sinistra, servito da Miranda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremonese, blackout iniziale: 11 gol subiti nei primi 20 minuti Leggi anche: Sentite Slot tecnico del Liverpool: “Siamo sfortunati, troppi giocatori infortunati e tanti gol subiti nei minuti finali” Tutto facile per i Mobilieri. Due gol nei primi 7 minutiMOBILIERI PONSACCO 2 GINESTRA FIORENTINA 0 MOBILIERI PONSACCO: Colucci, Papini, Gemignani, Marinari, Aliotta, Mancini, Puccini (26’ st Bracci)...