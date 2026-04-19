Il Napoli ha incassato sette reti nelle prime dieci minuti di partita in questa stagione. Questi gol rappresentano circa il 20% delle reti subite complessivamente e sono stati segnati in momenti iniziali di diverse partite. La statistica evidenzia una tendenza particolare nelle fasi di avvio delle gare, con il club che ha avuto difficoltà a contenere gli attacchi avversari nei primi minuti di gioco.

Il Napoli ha subito sette gol nei primi dieci minuti di gioco. Ed è la seconda volta consecutiva. Era successo la scorsa settimana a Parma, addirittura nel primo minuto di gioco con l’errore di Juan Jesus sul rilancio del portiere e Strefezza, rimasto solo soletto, che se na va in porta. Ieri il Napoli, contro la Lazio di Sarri, non è proprio entrato in campo. Come ha detto lo stesso Conte nel post-partita, lo ha sottolineato più volte, si è visto dall’inizio che la squadra non era sul pezzo. I calciatori c’erano fisicamente ma non con la testa. Nel post-partita Spinazzola ha detto che hanno pagato il down per il pareggio di Parma, per lo scudetto volato via.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, è il settimo gol che subisce nei primi dieci minuti di gioco

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