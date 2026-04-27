Due fette di pane miele e tè | Sawe e la normale colazione prima del record del mondo in maratona

Sebastian Sawe, nuovo recordman mondiale nella maratona, ha condiviso in un'intervista i dettagli della sua colazione prima della gara. Ha riferito di aver consumato due fette di pane con miele e una tazza di tè, un pasto semplice e tradizionale. Questo racconto fa parte delle sue abitudini pre-gara, che ha descritto senza aggiungere motivazioni o valutazioni. La sua prestazione ha suscitato interesse nel mondo dello sport.

(Adnkronos) – "Due fette di pane, miele e. té". Strano, ma vero. Sebastian Sawe, da ieri il maratoneta più veloce della storia, ha svelato in un'intervista la colazione fatta prima del nuovo record mondiale stabilito in maratona. A Londra, il fuoriclasse keniano ha stabilito un primato mai visto, con una particolarità: è diventato il primo uomo riuscito ad abbattere il muro delle due ore nei 42,195 chilometri, con il suo 1h59'30". Da non credere. Un po' come la sua colazione, normalissima, fatta prima di un'impresa leggendaria. Un po' di pane, miele e tè. Nessun segreto, insomma: prima di correre, Sawe ha mangiato ciò che mangiano tante persone (senza l'ambizione, però, di entrare nella storia dell'atletica).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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