Due automobilisti alticci tornano a casa senza patente

Nel primo weekend di sole estivo, i militari della Compagnia di Cittadella hanno rafforzato i controlli sul territorio. Durante i servizi, sono stati fermati due automobilisti visibilmente alterati alla guida, entrambi privi di patente. Le verifiche si sono concentrate nelle zone di aggregazione giovanile e nelle aree principali della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Primo weekend di sole estivo e controlli rinforzati dell'Arma. Nel corso del fine settimana, i militari della Compagnia di Cittadella hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, potenziando i servizi perlustrativi nei luoghi di aggregazione giovanile e nei principali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Gamma Freedom | Macchine senza patente e patentino Notizie correlate Ubriachi al volante: tre automobilisti a casa senza patenteTra il 21 e il 22 marzo i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno effettuato un maxi servizio nei territori di competenza identificando 98... Guidano senza patente, due automobilisti nei guai a BrugherioBrugherio (Monza e Brianza), 24 febbraio 2026 – Automobilisti che circolano con patenti revocate.