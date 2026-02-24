guidano senza patente due automobilisti nei guai a brugherio

A Brugherio, due automobilisti sono stati fermati mentre guidavano senza patente valida. La causa è stata il ritiro della patente per motivi amministrativi, ma entrambi hanno deciso di mettersi alla guida comunque. Uno dei veicoli è stato trovato in un'area residenziale, mentre l'altro circolava in centro. I controlli delle forze dell'ordine hanno portato al loro fermo e al sequestro dei veicoli. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Brugherio (Monza e Brianza), 24 febbraio 2026 – Automobilisti che circolano con patenti revocate. Due casi scoperti in poche ore. Ieri una pattuglia della polizia locale di Brugherio ha deciso di controllare un'auto, una Fiat, che percorreva via Comolli in paese. E si è scoperto che il suo conducente, un uomo di 35 anni residente in Brianza, era già stato fermato dalla stessa pattuglia dieci giorni prima, alla guida quella volta di un'Audi. In quella circostanza era emerso che circolava nonostante avesse terminato i punti della patente e gli fosse già stato notificato il provvedimento di revisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

