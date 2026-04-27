A Dubai, alcuni grattacieli risultano vuoti mentre le aziende cercano di ottenere fondi pubblici per mantenere attivo il proprio business. Il governatore della regione ha annunciato misure di supporto economico, tra cui l’erogazione di fondi alle imprese, per rafforzare il settore economico locale. La situazione evidenzia come la città stia affrontando le sfide di un mercato in evoluzione, cercando di salvaguardare la stabilità delle attività commerciali.

? Cosa sapere Mohammed bin Rashid Al Maktoum eroga fondi alle imprese per sostenere l'economia di Dubai.. Il piano mira a contrastare il vuoto nei grattacieli e la crisi del turismo locale.. A Dubai, il tentativo di proiettare un’immagine di stabilità economica si scontra con la realtà di grattacieli deserti e una nuova, frenetica ricerca di liquidità in dollari. Mentre le strutture iconiche della metratura emiratina restano prive di anima, il governo mette in campo l’operazione di rilancio guidata dallo scecca Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che prevede l’erogazione di fondi destinati alle imprese locali. Il piano di Mohammed bin Rashid Al Maktoum tra sostegno alle aziende e timori del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dubai: tra grattacieli vuoti e la corsa ai dollari per salvare il business

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