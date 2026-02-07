Olimpiadi 2026 | la corsa ai bonus da Singapore a 787mila dollari Italia più cauta Premi e disparità tra le nazioni

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina scatenano una gara tra i paesi per i bonus agli atleti. Singapore offre fino a 787mila dollari, mentre l’Italia si muove con più cautela. La corsa ai premi diventa un aspetto non secondario delle Olimpiadi, con differenze evidenti tra le nazioni.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non sono solo una sfida di atletismo e spirito sportivo, ma anche una competizione economica a sorpresa, dove i governi si contendono il podio più ambito: quello dei premi in palio per i propri atleti. Mentre lo sciatore alpino Faiz Basha, unico rappresentante di Singapore ai Giochi, potrebbe incassare un premio da 787mila dollari in caso di vittoria, un importo che supera di gran lunga le aspettative, la forbice dei bonus olimpici è vertiginosa, spaziando da cifre considerevoli a gesti simbolici. Un’analisi di Forbes, riportata oggi, rivela che ben 37 nazioni su 92 partecipanti offrono incentivi economici ai loro atleti, creando un mosaico di opportunità e disparità che riflette le diverse priorità e capacità finanziarie dei singoli paesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente partite.

