Attentato a Trump mondo sotto shock Meloni rompe il ghiaccio | solidarietà In democrazia non c’è spazio per odio politico e fanatismi

Un attentato a un ex presidente degli Stati Uniti ha provocato reazioni di shock a livello internazionale. La leader di un paese europeo ha immediatamente inviato un messaggio di solidarietà e vicinanza alla Casa Bianca, affermando che nella democrazia non ci può essere spazio per odio politico e fanatismi. Le parole sono arrivate tra le prime da parte di rappresentanti stranieri dopo l’incidente.

Attentato a Trump, il mondo sotto shock. Meloni rompe il ghiaccio con un messaggio si solidarietà e vicinanza arrivato tra i primi al destinatario della Casa Bianca. Piombo sulla democrazia: ma il mondo non si piega e dall’ Italia, passando per l’ Europa, e fino a Israele, la solidarietà è compatta e univoca. La paura scalfisce ma non piega la voglia di libertà democratica, accendendo una solidarietà globale che travalica i confini e le appartenenze. Dopo il gravissimo attacco armato avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, il mondo libero si è schierato compatto al fianco di Donald Trump, della First Lady Melania e delle istituzioni americane.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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