Doveva scontare una pena di oltre un anno | arrestato dai Carabinieri Ritirate anche due patenti nel weekend

Nel corso dello scorso fine settimana, i Carabinieri di Cervia - Milano Marittima hanno effettuato numerosi controlli nel territorio, concentrandosi sulle aree frequentate dai giovani. Durante le operazioni, è stato arrestato un uomo che doveva scontare una pena di oltre un anno. Sono state inoltre ritirate due patenti di guida e riscontrate altre violazioni alle norme stradali.

Un arresto, due patenti ritirate e altre violazioni constate. Durante lo scorso fine settimana i Carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno svolto diversi servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate dai giovani e presso la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Una raccolta di contenuti

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