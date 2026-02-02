Deve scontare la pena anche per bancarotta fraudolenta 57enne rintracciato e arrestato dai Carabinieri

I carabinieri di San Mauro Pascoli hanno arrestato un uomo di 57 anni. Deve scontare la pena anche per bancarotta fraudolenta. È stato rintracciato e portato in carcere su ordine dell’ufficio di Sorveglianza di Bologna.

Deve espiare la pena residua di oltre quattro anni di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione dei redditi e furto Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di San Mauro Pascoli, hanno arrestato un 57enne italiano, in esecuzione del provvedimento di ripristino della carcerazione emesso dall'ufficio di Sorveglianza di Bologna. In pratica lo stesso deve espiare la pena residua di oltre quattro anni di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione dei redditi e furto commessi dal 2011 al 2017 nelle province di Forlì e Rimini. L'uomo è stato rintracciato e portato in carcere a Forlì.

Approfondimenti su San Mauro Pascoli

Il 23 gennaio, i carabinieri di Nogara hanno arrestato un 35enne, destinatario di un ordine di sottoposizione alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Verona.

