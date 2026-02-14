Luciano Darderi sfiderà Sebastian Baez oggi nelle semifinali dell’ATP250 di Buenos Aires, una partita che potrebbe cambiare il suo percorso nel torneo. La sfida si disputa sul campo centrale del Buenos Aires Lawn Tennis, con i due tennisti pronti a dare il massimo. La partita inizia alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta streaming su diverse piattaforme online.

Oggi, sabato 14 febbraio, Luciano Darderi affronterà Sebastian Baez nelle semifinali dell’ATP250 di Buenos Aires. Sulla terra rossa argentina, il n.22 del mondo sarà opposto all’argentino in un confronto che può definirsi quasi “Classico”, dal momento che i due si conoscono molto bene e hanno già avuto modo quest’anno di sfidarsi. Il riferimento è agli Australian Open. Sul cemento australiano, l’italo-argentino l’ha spuntata in quattro set, in un match fatto di continui up&down. La maggior potenza di dritto e servizio ha finito per premiare Luciano. L’auspicio per lui sarà quello di replicare in un contesto, però, molto diverso da Melboure. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Darderi-Baez oggi, ATP Buenos Aires 2026: orario semifinale, programma, streaming

Questa sera a Buenos Aires si gioca uno degli incontri più attesi degli Argentina Open 2026.

Gli appassionati di tennis possono già segnare in agenda l’appuntamento con il match tra Matteo Berrettini e Facundo Coria, in programma a Buenos Aires.

Luciano Darderi approda in semifinale agli Argentina Open, torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa di Buenos Aires. Il tennista azzurro ha battuto nei quarti 7-5 6-1 lo spagnolo Pedro Martinez e al prossimo turno sfiderà l'argentino Sebastian Baez. #ANSA facebook

ATP Buenos Aires: avanzano Baez e Carabelli. Martinez prossimo avversario di Darderi x.com