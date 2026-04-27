Un episodio recente ha riacceso l’attenzione su un momento di tensione tra l’allenatore e un ufficiale di gara. Durante una partita, l’allenatore ha chiesto ripetutamente dove fosse un arbitro assistente, mostrando segni di irritazione. Successivamente, l’allenatore ha spiegato pubblicamente il motivo dello sfogo, chiarendo i motivi della sua reazione. La vicenda ha suscitato commenti e discussioni tra addetti ai lavori e tifosi.

Alisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano. Che cosa sta succedendo Stiller Juventus, folta concorrenza sul mediano per l’estate. Ecco cosa pensa il tedesco dei bianconeri Lewandowski Juventus: il suo agente è in Italia per valutare le offerte, ma il polacco non esclude questa opzione per il futuro Guerreiro Juve, il giocatore lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Arriva in bianconero? Gli aggiornamenti Rugani Juve, ecco quanto manca al riscatto Fiorentina. E lui intanto: «Qui mi trovo bene sotto ogni punto di vista» Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - «Dov’è Rocchi!?» torna d’attualità: Allegri spiega il vero motivo di quello sfogo

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