Dov’è Rocchi? | la frase di Allegri nella finale di Coppa Italia torna virale dopo l’indagine per frode sportiva

Nella finale di Coppa Italia del 15 maggio 2024, l’allenatore ha gridato più volte “Dov’è Rocchi?” durante la partita. La frase è diventata rapidamente virale sui social media, anche in relazione all’indagine aperta per frode sportiva nei confronti del designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi. La vicenda ha attirato l’attenzione su quanto accaduto durante l’evento sportivo e sulla situazione legale che coinvolge le figure di riferimento nel settore arbitrale.

“Dov’è Rocchi? Dov’è?!”. La frase che Massimiliano Allegri urlò nella finale di Coppa Italia del 15 maggio 2024 sta tornando virale sui social dopo la notizia dell’indagine per frode sportiva nei confronti del designatore degli arbitri Gianluca Rocchi. All’epoca fu considerata una sbroccata. Oggi, in molti la rileggono come una denuncia. Cosa successe nella finale Atalanta-Juventus. Siamo al 94° minuto di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia. La Juve sta vincendo 1-0 con il gol di Vlahovic. Allegri protesta furiosamente per un fallo non fischiato in attacco dall’arbitro Maresca. Prima grida «Vergognatevi!» al quarto uomo, poi viene espulso.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “Dov’è Rocchi?”: la frase di Allegri nella finale di Coppa Italia torna virale dopo l’indagine per frode sportiva Notizie correlate Rocchi indagato per concorso in frode sportiva, il labiale di Paterna nella sala Var di Udinese-Parma del 1° marzo 2025 - VIDEOIl video mostra il labiale di Daniele Paterna in sala Var; dopo un possibile fallo di mano, l'assistente sembrava deciso a non assegnare il calcio di... Avviso di garanzia per il designatore Rocchi: è indagato per concorso in frode sportivaIl designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, avrebbe ricevuto ieri un avviso di garanzia per "concorso in frode sportiva". Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lazio, Sarri si affida a Taylor per la semifinale di Coppa Italia: ecco la formazione; Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai rigori ed è in finale; Caso Rocchi, secondo il pm sceglieva arbitri graditi all'Inter; Calcio in tv: Coppa Italia, Inter-Como. L'accusa della Procura: Rocchi sceglieva arbitri graditi all'InterIl designatore della Can A e B è accusato di concorso in frode sportiva nell'inchiesta della Procura di Milano. Tre i capi d'imputazione nell'avviso di garanzia ... corrieredellosport.it Serie A nel caos, avviso di garanzia per Rocchi: Scelse arbitri graditi all’InterAvviso di garanzia per il designatore della Serie A Rocchi con l'accusa di frode sportiva in concorso: Scelse arbitri graditi all'Inter ... interlive.it Le ipotesi dei pm: la riunione si sarebbe svolta durante una partita di Coppa Italia per designare Colombo in Bologna-Inter - facebook.com facebook 11 - La #Lazio giocherà la finale di Coppa Italia per l'11ª volta nella sua storia, la prima dal 2018/19, in cui vinse il trofeo proprio contro l'Atalanta (2-0, con Simone Inzaghi allenatore con gol di Milinkovic-Savic e Correa). Traguardo. #AtalantaLazio x.com