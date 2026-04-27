‘Dove cadono le comete' presentazione del romanzo di Vito Di Battista

Il romanzo di Vito Di Battista, intitolato ‘Dove cadono le comete’, è ambientato in un borgo abruzzese durante gli anni della Seconda guerra mondiale. La presentazione del libro si terrà mercoledì 29 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. L’evento coinvolge la lettura di un’opera che ripercorre un periodo storico attraverso le vicende di un piccolo centro rurale.

E' ambientato in un piccolo borgo abruzzese negli anni della Seconda guerra mondiale il romanzo di Vito Di Battista dal titolo ‘Dove cadono le comete’, che mercoledì 29 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. L'incontro potrà essere seguito anche.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

DOVE CADONO LE COMETE

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