Vito Di Battista e il suo romanzo ambientato sulla costa dei trabocchi al premio Strega 2026

Vito Di Battista, scrittore di San Vito Chietino, ha presentato il suo romanzo

La storia è ambientata in un paese della costa dei trabocchi. Il romanzo è stato proposto da Maria Ida Gaeta Al premio Strega 2026 è stato proposto un romanzo dal sapore abruzzese. Si tratta di “Dove cadono le comete”, edito da Feltrinelli, a firma di Vito Di Battista, originario di San Vito Chietino. La storia è ambientata in un paese della costa dei trabocchi. Il romanzo è stato proposto da Maria Ida Gaeta. Parte della motivazione: «Una lingua che si rivela raffinata e bella, molto “giusta” per l’equilibrio che riesce a trovare tra il dialetto e l’italiano. Io sono stata catturata dallo sguardo tenero e malinconico dell’autore, che trasfigura la vita reale in letteratura.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Costa dei Trabocchi

Mercoledì 3 giugno, al Teatro Romano di Benevento, si svolgerà la presentazione dei finalisti dell’edizione numero 86 del Premio Strega.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Costa dei Trabocchi

Argomenti discussi: Premio Strega 2026, tra i candidati c’è anche un abruzzese; Premio Strega 2026, in gara Michele Mari. Ecco i primi 16 libri proposti; Strega 2026, i primi 16 libri proposti dagli Amici della domenica; Premio Strega 2026: i primi 16 libri candidati.

Premio Strega 2026, tra i candidati c’è anche un abruzzeseLo scrittore abruzzese Vito Di Battista, è tra i protagonisti del Premio Strega 2026 con il romanzo Dove cadono le comete ... laquilablog.it

Premio Strega 2026: tra le proposte anche uno scrittore abruzzeseC'è di nuovo uno scrittore abruzzese tra quelli proposti per il Premio Strega. È Vito Di Battista, con il suo Dove cadono le comete ... rete8.it

Lo scrittore abruzzese Vito Di Battista, originario di San Vito Chietino, è tra i protagonisti del Premio Strega 2026 con il romanzo Dove cadono le comete, una saga familiare ambientata sulla Costa dei Trabocchi tra guerra, memoria e identità. x.com

Un successo di emozioni al Teatro "Franco Del Re" Si è conclusa con grande partecipazione la presentazione del libro "Dove cadono le comete" di Vito di Battista. È stata una serata intensa e ricca di spunti, dove le parole dell’autore ci hanno trasportato i - facebook.com facebook