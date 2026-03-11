Cefalù | 50g di cocaina e dosi pronte Arresto dopo

Un controllo routinario della Sezione radiomobile dei carabinieri di Cefalù ha portato all'arresto di un uomo di 43 anni, residente a Lascari. Il soggetto è stato fermato mentre tentava di disfarsi di una bustina contenente cocaina gettandola in un'aiuola pubblica. La successiva perquisizione domiciliare ha rivelato la presenza di oltre 50 grammi di stupefacenti e una cospicua somma di denaro contante. L'indagine si concentra su un caso di detenzione illecita ai fini di spaccio, confermato dalla scoperta di dosi già confezionate pronte per la vendita. Le forze dell'ordine hanno recuperato non solo la droga scartata, ma anche ingenti quantità nascoste nell'abitazione del sospettato.