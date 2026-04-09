Borsello sospetto spuntano 33 dosi di cocaina e 1500 euro in contanti | per il 20enne scatta l' arresto

Un giovane di 20 anni di origini albanesi è stato arrestato dopo che gli agenti di polizia lo hanno fermato in viale Carducci. Durante il controllo, nel suo borsello sono state trovate 33 dosi di cocaina e circa 1500 euro in contanti. Il suo nervosismo ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di intervenire. L’arresto è stato effettuato sul posto, e il ragazzo è stato portato in caserma.

Girava in viale Carducci con 33 dosi di cocaina nel borsello, il suo nervosismo ha insospettito gli agenti di Polizia: una vicenda che si è conclusa con l'arresto di un 20enne albanese. arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino albanese. Nei gironi scorsi le volanti del commissariato di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Cocaina già divisa in dosi e migliaia di euro in contanti: arresto a NettunoL’intervento è scattato nel corso di un servizio di controllo del territorio, quando i militari, transitando in una zona residenziale della città,... Dosi di cocaina e contanti nascosti nell’appartamento: scatta il sequestroA Nardò, l’intensificazione dei controlli della polizia incastra una donna di 31 anni, convivente di un sorvegliato speciale.