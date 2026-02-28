Atalanta Fa Storia in Champions League | Rimonta il Dortmund e Conquista gli Ottavi

Una notte indimenticabile a Bergamo, l’Atalanta ha superato il Borussia Dortmund con una rimonta spettacolare. Dopo aver subito due gol nel primo tempo, la squadra ha reagito con determinazione e nel finale ha segnato un rigore al 98’ che ha deciso la partita. La vittoria ha portato gli atalantini agli ottavi di Champions League, lasciando il pubblico senza fiato.

Una notte di Champions a Bergamo che resterà nelle tasche per anni: dallo 0-2 che sembrava un muro alla scossa finale, quando un rigore al 98’ ha acceso gli occhi di tutti. Una rimonta concreta, emotiva, lucidissima, cucita sulla pelle della Dea. La Champions League non perdona. Ma sa premiare chi non molla il filo della partita. L’Atalanta arrivava con un 0-2 pesante. Contro il Borussia Dortmund, squadra abituata a questo palcoscenico. Servivano gol, ritmo, lucidità. E serviva crederci quando i polmoni bruciano e il cronometro corre. Gasperini ha scelto la via più semplice da dire e più difficile da fare: spingere. Linee alte. Aggressione sul primo controllo. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Atalanta Fa Storia in Champions League: Rimonta il Dortmund e Conquista gli Ottavi Leggi anche: L’Atalanta salva il calcio italiano, rimonta sul Dortmund: 4-1 e ottavi di Champions. Palladino sottovalutato Champions, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1. Rimonta epica della Dea, che vola agli ottaviBergamo, 25 febbraio 2026 - Il primo round del playoff di Champions League con vista sulla qualificazione agli ottavi di finale aveva premiato a casa... Borussia Dortmund - Atalanta | 2-0 | Highlights | Champions League 2025-26 | dortmund atalanta Una raccolta di contenuti su Champions League. Temi più discussi: Provaci, Atalanta: questa notte ha tutto per finire nella storia. Ed è vietato considerarla impossibile; Atalanta-Borussia, impresa pazzesca con un rigore al 98': sconfitto il Dortmund; Atalanta da impazzire: siamo agli ottavi di finale!; Palladino: Questa rimonta resterà nella storia del calcio italiano. La solita, eppur nuova, Atalanta in EuropaContro il Borussia Dortmund è stata un'altra grande serata di Champions League, la prima senza Gian Piero Gasperini come allenatore ... ilpost.it Palladino: Atalanta nella storia del calcio. Ho sentito tanti commenti, credo che...Il tecnico della Dea ha commentato la storica vittoria del suo club contro il Dortmund, ribaltando il 2-0 dell'andata ... tuttosport.com Sorteggio di Champions League. Era meglio l’Arsenal, ma niente è impossibile - facebook.com facebook Sorteggi Champions-League: L'Atalanta pesca il Bayern agli ottavi x.com